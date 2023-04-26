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Жительница юго-востоке столицы фиктивно поставила на учет в своей квартире троих мигрантов

Степан Жирнов
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Жительница юго-востоке столицы фиктивно поставила на учет в своей квартире троих мигрантов
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

На юго-востоке столицы женщина фиктивно поставила на учет в своей квартире троих мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в среду, 26 апреля.

По данным ведомства, 32-летняя москвичка заполнила соответствующие бумаги в многофункциональном центре, однако реального места для проживания она мигрантам не предоставила. Мотивы гражданки не установлены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Фигурантку задержали. Она подписала обязательство о явке. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

Другая история с нелегальными мигрантами произошла в подмосковных Химках. В результате рейда на стройке полиция задержала 50 человек.

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