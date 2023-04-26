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Премия BraVo объединила более 10 стран на сцене Большого театра

Никита Худяков
Город
Премия BraVo объединила более 10 стран на сцене Большого театра
Фото: пресс-служба РМГ

Во вторник, 25 апреля, на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России прошла V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

— Отрадно, что свое пятилетие премия встречает значимыми достижениями, расширяет свою географию — в этот раз впервые в числе лауреатов представители Южной Америки. <…> Уверен, что ваш проект будет и впредь вносить весомый вклад в продвижение музыкального и танцевального искусства, укрепление гуманитарных связей между народами, — обратился с приветственным письмом президент России Владимир Путин.

Уточняется, что в церемонии принимали участие представители из стран Ближнего Востока, Азии, Южной Америки и СНГ. Ведущими мероприятия в нынешнем году стали Вячеслав Макаров и Елена Север.

В Большом театре прозвучали произведения классической инструментальной музыки и самые знаменитые оперные партии. С номерами выступили солисты балета Арсений Беляков, Сергей Полунин, Екатерина Крысанова, Светлана Захарова и Семен Чудин, лауреат премии BraVo 2022 из Китая Чжан Лей, турецкая солистка Измирского государственного симфонического оркестра скрипачка Шефика Кутлуер и другие.

22 апреля в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко объявили лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска». Так, мюзикл «Три товарища» Пермского академического «Театр-Театра» был удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле».

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