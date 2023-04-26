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Российская теннисистка Мирра Андреева в 15 лет одержала первую победу на турнире WTA

Араз Салехов
Спорт
Российская теннисистка Мирра Андреева в 15 лет одержала первую победу на турнире WTA
Фото: EPA

Российская теннисистка Мирра Андреева в 15 лет одержала первую победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во встрече первого круга Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес, занимающую 49-ю строчку рейтинга, со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Во втором круге Андреева сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (13-й номер посева). Напомним, что призовой фонд турнира превышает 7,7 миллиона евро, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларацию о нейтральности ради участия в Уимблдонском турнире. При этом российские представители официально не подтвердили этих сведений.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в этом году. Для этого им нужно выступать в нейтральном статусе и выполнить несколько условий.

Так, согласно предписанию, российским и белорусским атлетам во время проведения турнира будет запрещено выражать поддержку спецоперации на Украине.

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