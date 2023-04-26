Велосипедиста госпитализировали после ДТП на улице Кедрова в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Кедрова Карта всех событий

На юго-западе города автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 26 апреля.

По ее словам, авария произошла на улице Кедрова. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого была 34-летняя женщина, сбил велосипедиста. 23-летнего мужчину госпитализировали.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и производство административного расследования, — резюмировала Нефедова.

Другая авария произошла ранним утром 26 апреля на МКАД. Автомобиль такси врезался в отбойник и перевернулся. Инцидент попал на видео.

Из-за ДТП на некоторое время были перекрыты две полосы движения.