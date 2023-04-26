Такси попало в аварию с отбойником на МКАД
На 39-м километре МКАД в ночь на 26 апреля произошла дорожная авария. Там машина такси потеряла управление, столкнулась с отбойником и опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Пока нет никаких данных о том, кто пострадал в этой аварии. На месте работают оперативные службы российской столицы. Движение в районе аварии не было затруднено.
На некоторое время перекрывались две полосы, однако к этому моменту проезд полностью восстановлен, проезжая часть освобождена.
ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 23 в Чечерском проезде. Одна из машин перевернулась, информации о пострадавших нет.
22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.