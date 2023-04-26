Такси попало в аварию с отбойником на МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На 39-м километре МКАД в ночь на 26 апреля произошла дорожная авария. Там машина такси потеряла управление, столкнулась с отбойником и опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Пока нет никаких данных о том, кто пострадал в этой аварии. На месте работают оперативные службы российской столицы. Движение в районе аварии не было затруднено.

На некоторое время перекрывались две полосы, однако к этому моменту проезд полностью восстановлен, проезжая часть освобождена.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео авария МКАД / Видео: telegram-канал Дептранс. Оперативно.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 23 в Чечерском проезде. Одна из машин перевернулась, информации о пострадавших нет.

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.