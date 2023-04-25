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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Чечерском проезде

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Чечерском проезде
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Чечёрский проезд, 23 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома № 23 в Чечерском проезде. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Остафьевской улицы затруднено, — говорится в сообщении.

Один из автомобилей перевернулся после столкновения. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы столицы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

В тот же день еще одно столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на западе города. Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия доставили в больницу.

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