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ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на улице Лобачевского
Москва, улица Лобачевского, 92к2 Карта всех событий
Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 22 апреля.
Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия доставили в больницу.
20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.
Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке Москвы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.
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