Мотоцикл столкнулся с автомобилем на Липецкой улице в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Липецкая улица, 32 Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 22 апреля.

Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

22 апреля столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на западе города. Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия доставили в больницу.

В середине апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.