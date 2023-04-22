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Мотоцикл столкнулся с автомобилем на Липецкой улице в Москве
Москва, Липецкая улица, 32 Карта всех событий
ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 22 апреля.
Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.
22 апреля столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на западе города. Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия доставили в больницу.
В середине апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.
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