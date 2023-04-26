Москва поделится с регионами лучшими практиками городского развития

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Столица запустила новый коммуникационный проект «Лучшие практики Москвы», в рамках которого эксперты Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города проведут серию выездных семинаров в субъектах РФ. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

— Москва одной из первых начала применять различные механизмы государственно-частного партнерства и сегодня успешно привлекает средства инвесторов для реализации социально значимых проектов. На данный момент город заключил шесть концессионных соглашений, — сказала она.

Кроме того, город подписал десять офсетных контрактов, предусматривающих поставку продуктов питания, медицинских изделий и лекарств для нужд города. Дерунова отметила, что столичные специалисты всегда готовы к диалогу с коллегами из других регионов, поэтому они побывают в российских городах, встретятся с представителями органов исполнительной власти и местными инвесторами, а также представят конкретный инструменты, чтобы помочь адаптировать опыт Москвы в регионах.

11 апреля для педагогов прошел семинар «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». В мероприятии, организованном столичным департаментом финансов, приняли участие 2200 человек из 78 регионов России.