Патриотическая акция «Летопись сердец» стартует 1 мая

Фото: Alexey Orlov

В рамках проекта «Культура для школьников» 1 мая стартует ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», которая в этом году будет посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны.

С 1 по 10 мая школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы в трех номинациях: школьный театр, где нужно будет показать сцену или спектакль на тему Великой Отечественной войны; вокал, с исполнением песен тех времен, или же танец с военно-патриотической тематикой.

Публикуя свои работы, необходимо использовать хештег #9маякдш в социальной сети «ВКонтакте». Советские театры во времена ВОВ создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу.

В связи с этим в рамках проекта были подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить в такое непростое время.

При этом 30 лучших работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», а их авторов отметят сертификатами и памятными подарками от проекта.

В столичных парках пройдет открытие третьей фотовыставки из цикла «Герои и подвиги», приуроченной ко Дню Победы.

С 27 апреля москвичи и гости столицы смогут посмотреть экспозицию в парке искусств «Музеон», в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках. В Таганском парке открытие выставки состоится 28 апреля, а в парке «Северное Тушино» — 1 мая.