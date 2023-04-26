Сильный пожар произошел в пятиэтажном доме в Тюмени

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Крупный пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке на улице Воровского в Тюмени. Огонь с балкона верхнего этажа быстро перекинулся на кровлю. Очевидцы сняли ЧП на видео.

О возгорании стало известно около 15:00 по местному времени. Пожарные службы оперативно прибыли на место ЧП и провели эвакуацию жильцов.

Из здания вывели 38 человек. Еще восьмерых спасли из зоны воздействия опасных факторов пожара, передает «360».

В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание. Причины и обстоятельства возникновения возгорания будут установлены профильными специалистами, передает ФАН.

В квартире жилого дома на юго-востоке столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 26 апреля.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и возгорание было ликвидировано уже в 12:35. Сообщений о пострадавших в ведомство не поступало.