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ФСБ пресекла деятельность мошенников, которые похищали деньги в пользу ВСУ

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность мошенников, которые похищали деньги в пользу ВСУ
Фото: kotlovka.mos.ru

Сотрудники УФСБ по Москве ликвидировали несколько мошеннических кол-центров, которые похищали деньги в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 апреля.

— Установлено, что отличительной особенностью указанных кол-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, аферисты звонили жертвам и представлялись сотрудниками силовых ведомств и финансовых организаций. Обманом, угрозами и психологическим давлением они заставляли людей переводить деньги на свои счета.

Затем злоумышленники обналичивали средства в банкоматах, в специальных пунктах обменивали ее на криптовалюту и выводили полученное на территорию Украины.

В Саратове сотрудники полиции задержали 29 участников организованной группы телефонных мошенников, которые обманывали бизнесменов по всей стране.

Они разработали мошенническую схему, с помощью которой крали деньги у представителей малого и среднего бизнеса. Представляясь сотрудниками крупной компании, они предлагали представителям фирм поучаствовать в тендере на закупку оборудования и услуг.

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