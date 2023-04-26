Адвокат Захидов рассказал, за что можно получить штрафы на майских праздниках

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Как провести майские праздники и не нарваться на штрафы, рассказал член адвокатской палаты города Москва Алишер Захидов.

Захидов подчеркнул, что сейчас во многих местах власти создают так называемые «мангальные зоны», где все оборудовано для майского отдыха и не только.

— Если люди пьют алкоголь – то сразу налетают на распитие спиртных напитков в общественных местах. Если жарят шашлыки – то это открытый огонь, небезопасная зона. Тут также может прилететь от пяти тысяч рублей, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Захаров добавил, что можно получить штраф даже если готовить шашлыки на дачном участке. Установлена определенная удаленность, которую необходимо соблюдать при установке мангала от забора соседей.

Юристы напоминают, что в этом году водителей-дачников ждет несколько новых ограничительных мер. Так, появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ, передает МИР 24.

Россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений. В случае серьезных нарушений человека могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.