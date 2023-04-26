Расписание поездов восточного участка будущего МЦД-4 изменится с 29 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 10:00 29 апреля по 02:30 30 апреля существенно изменится движение поездов восточного участка будущего МЦД-4. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, с 10:30 до 13:30 на участке Реутов — Железнодорожная прекратится движение поездов в сторону Москвы, а с 11:00 до 13:00 — в обоих направлениях. Кроме того, интервал между поездами на участке Реутов — Курский вокзал будет увеличен до 40 минут.

С 13:30 до 02:30 интервал между поездами увеличат до 30 минут. Кроме того, по направлению в Москву составы не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольское, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также в Дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3.

Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.