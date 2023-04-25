Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-3

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направления, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Реконструкция Митьковской соединительной ветви — процесс, который потребовал изменения расписания на Казанском направлении, но поезда продолжили ходить, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора–два раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.