Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков эпидемического распространения кори в России

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Никаких оснований для опасений из-за заболеваемости корью в России нет, крупные очаги локализованы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Хотела бы также отметить, что в сегодняшней ситуации нет оснований ни для каких отдельных опасений, потому что те большие очаги в четырех субъектах, которые были — они, в общем-то, локализованы, они стабилизируются, — заявила она.

Попова предупредила, что новые случаи кори еще могут появляться, однако о возможности начала эпидемии в стране не может быть и речи. Кроме того, распространение кори легко блокируется при помощи вакцинации, добавила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне случай кори выявили у студента Российского технологического университета МИРЭА. Ректор вуза перевел все занятия кампуса, где была выявлена корь, на 20 дней на дистанционный режим.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что стремительное распространение кори связано с отказом граждан от прохождения вакцинации. По его словам, многие родители зачастую принимают решение отказаться от вакцинации детей, тем самым подвергая их риску заражения инфекционными заболеваниями.