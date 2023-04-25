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Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Случай кори выявили у студента Российского технологического университета МИРЭА. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

— Ограничения коснулись только одного из учебных кампусов — на улице Стромынке, 20. В целях нераспространения инфекции на 20 дней все занятия этого кампуса пройдут в дистанционном режиме, — говорится в сообщении.

Ректор вуза также поручил провести медосмотр всех студентов и сотрудников кампуса, с которыми мог контактировать заболевший. Кроме того, работникам следует обеспечить за ними медицинское наблюдение и провести иммунизацию учащихся и персонала института, передает РИА Новости.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Роспотребнадзор напомнил, что симптомы кори в первые три–четыре дня болезни очень напоминают типичную симптоматику ОРВИ, сыпь выступает позже.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.