В Роспотребнадзоре заявили о схожести симптомов кори и ОРВИ в первые дни болезни

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Симптомы кори в первые три-четыре дня болезни очень напоминают типичную симптоматику ОРВИ, сыпь выступает позже. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, людей в этот период обычно беспокоят повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит.

В отличие от других острых респираторных инфекций, при кори состояние быстро ухудшается: нарастает слабость, кашель становится навязчивым и грубым. Кроме того, появляется отечность век, светобоязнь и слезотечение.

В эти же дни можно уже увидеть изменения слизистой нёба — яркие красные пятна, а также мелкие беловатые точки с красным ободком.

Чтобы подтвердить диагноз, нужно на четвертый-пятый день от начала высыпания взять у больного кровь и провести серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори, передает РИА Новости.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.