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Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что корь зарегистрировали в 44 регионах России

Никита Худяков
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что корь зарегистрировали в 44 регионах России
Фото: Администрация президента РФ

Эпидситуация с корью в России ожидаемо осложняется, болезнь зарегистрирована в 44 регионах. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать, — сказала она.

По словам Поповой, ограничительные меры в этой ситуации не требуются. Она отметила, что в первую очередь контактирующим необходима иммунизация. Глава Роспотребнадзора добавила, что корь является изученным и хорошо профилактируемым отечественной вакциной заболеванием, передает РИА Новости.

19 апреля случай заражения корью выявили в Московском политехе. Отмечается, что ситуация находится под контролем, заболевший — в больнице.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

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