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Случай заболевания корью выявлен в Московском политехе

Евгений Жуков
Город
Случай заболевания корью выявлен в Московском политехе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Москва, Большая Семёновская улица, 38 Карта всех событий

Случай заболевания корью выявлен в Московском политехе. Отмечается, что ситуация под контролем, заболевший сейчас в больнице. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе вузы.

— В Московском Политехе обнаружен один случай заболевания корью. Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют, — говорится в сообщении.

В пресс-службе университета также добавили, что согласно предписанию Роспотребнадзора на данный момент выполняются все противоэпидемические мероприятия, в том числе, организованы проведение профилактических прививок, а также дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, передает РИА Новости.

Накануне в пресс-службе Московского авиационного института заявили, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения кори.

Однако позже стало известно, что диагноз студента не подтвердился, опасности распространения заболевания нет, а все ограничения на территории университета отменяются.

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