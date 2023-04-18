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МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Евгений Жуков
Город
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Волоколамское шоссе, 4 Карта всех событий

В Московском авиационном институте (МАИ) вводится дистанционная форма обучения для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников учебного заведения. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе института.

На «дистанционку» переводят основную территорию вуза на Волоколамском шоссе, а в других корпусах обучение останется очным. При этом доступ на эту территорию вуза возможен для студентов, «имеющих иммунитет против кори», говорится на сайте МАИ.

Корь опасна тем, что у нее продолжительный инкубационный период, при этом заболевший может и не знать, что является переносчиком вируса. Врач-педиатр Марьям Сайфулина пояснила, что заражение корью и инкубационный период протекают от 10 до 14 дней.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Эти данные превышают показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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