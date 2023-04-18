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МАИ отменил режим удаленки спустя несколько часов после его введения

Евгений Жуков
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МАИ отменил режим удаленки спустя несколько часов после его введения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московском авиационном институте (МАИ) спустя несколько часов решили отменить дистанционный формат обучения из-за кори: это связано с тем, что диагноз студента не подтвердился. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

— По последней информации Роспотребнадзора диагноз студента не был подтвержден, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что опасность распространения кори в настоящее время отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничения на территории университета также не действуют, передает Telegram-канал МАИ.

Несколькими часами ранее руководство МАИ сообщило о введении дистанционной формы обучения для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников учебного заведения. Одной из мер стало то, что доступ на территорию вуза предоставлялся только студентам, имеющим иммунитет против кори.

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