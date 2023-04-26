Международная федерация спортивной стрельбы назвала условие допуска россиян до соревнований

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Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения этих спортсменов при соблюдении строгих условий приемлемости. Исполком далее заявил о необходимости четкого обязательства со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки, — говорится на сайте Федерации.

Отмечается, что члены исполкома организации поддерживают введенные против России и Белоруссии санкции. В то же время в ISSF поддерживают предложение МОК о допуске ряда спортсменов из этих стран в нейтральном статусе.

21 апреля исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Желающим выступать на турнирах под эгидой организации нужно будет доказать свой нейтралитет.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.