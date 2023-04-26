Четверо подпольных банкиров предстанут перед судом в столице

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В столице завершилось расследование в отношении организованной группы подпольных банкиров, которые незаконно заработали около 25 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 26 апреля.

По данным ведомства, преступники вели нелегальную банковскую деятельность с 2019 по 2021 год. Они использовали счета подконтрольных компаний, которые ничем не занимались, чтобы открывать и вести счета, переводить и обналичивать деньги клиентов.

При этом лицензии на банковскую деятельность у преступников не было. На комиссиях подпольные банкиры заработали около 25 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы изобличить подозреваемых в совершенном преступлении, в связи с чем дело передано в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Похожая история произошла с пятью предприимчивыми гражданами, которые вели такую же деятельность с 2016 по 2018 год. Их преступление раскрыли, и в скором времени они предстанут перед Преображенским районным судом в столице.