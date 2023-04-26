В Ботаническом саду Петербурга появился новый сорт сирени «Радмила»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кустик сирени «Радмила» в честь всемирно известной летчицы-испытателя, историка, кавалера Почетного золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии Радмилы Тонкович посадили в Ботаническом саду Петра Великого. Новый сорт вывели селекционеры творческой группы «Русская сирень», передает газета «Петербургский дневник».

Новый сорт был выведен еще в 2016 году.

Как рассказал руководитель творческой группы «Русская сирень» Сергей Аладин, Радмила Тонкович преподавала в Московском авиационном институте и хорошо знает всех российских космонавтов. Ее перу принадлежит необыкновенная книга о самых известных летчицах мира.

По словам селекционера, «Радмила» отличается мощным, обильным цветением, красивым контрастом бутонов и лепестков.

В марте в Ботаническом саду Петербурга прошла выставка сирени, тюльпанов и первоцветов. Она пользовалась большим успехом у горожан и гостей города, передает издание argumenti.ru.

В столице начался сезон цветения сакуры. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.