Россиянин попытался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ

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Россиянина арестовали в Белгородской области за попытку выехать в зону проведения спецоперации ради участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

— Задержан гражданин России 2003 года рождения, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный является уроженцем Твери. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В ФСБ добавили, что россиянин собирался пересечь границу и принять участие в боевых действиях в составе украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России», передает ТАСС.

26 апреля силовики совместно с полицией задержали организованную группу аферистов. Злоумышленники звонили жертвам, представлялись сотрудниками спецслужб или банков и обманом заставляли переводить деньги на указанные счета. После этого мошенники обналичивали средства, переводили их в криптовалюту и выводили ее на территорию Украины.