Мужчина, отнявший квартиру и убивший жителя Егорьевска, предстанет перед судом в Подмосковье

Фото: СК РФ

Завершено расследование в отношении последнего фигуранта уголовного дела об убийстве жителя подмосковного Еговьевска и похищении его квартиры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 26 апреля.

По ее словам, преступление произошло в сентябре 2017 года. Группа злоумышленников обманули мужчину и завладели его квартирой. Чтобы скрыть преступление, потерпевшего вывезли в Ставропольский край для того, чтобы оставить его там жить.

Обманутый мужчина отказался оставаться в новом месте, и тогда преступники вывезли его в Миллеровский район Ростовской области и убили. После этого банда продала квартиру покойного и поделила деньги.

Преступление было раскрыто, а злоумышленники задержаны. Четверых из них на настоящий момент уже осудили на 16 и 18 лет колонии строгого режима, еще одного — на шесть лет колонии общего режима, а в отношении последнего соучастника расследование только завершилось. Его обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Подстрекательство и пособничество в убийстве группой лиц по предварительное сговору, совершенное из корыстных побуждений».

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы изобличить обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Похожая история произошла с двумя жителями Московского региона. Мошенники из Краснодара споили потерпевших, чтобы завладеть их квартирами. Злой умысел преступники успели исполнить лишь наполовину: проверяющие органы оказались на чеку и не передали аферистам права на жилплощадь.