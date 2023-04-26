Четырех футболистов Второй лиги пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал четверых игроков, выступавших во Второй лиге, за участие в договорном матче. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил телеканал «Матч ТВ».

Речь идет о встрече между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровском — 2». Матч, состоявшийся 20 октября 2022 года в Белгороде, завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Отмечается, что несколько игроков хабаровского клуба вступили в сговор с игроками и начальниками команды «Ессентуки». В ходе расследования департамент защиты игры установил все обстоятельства произошедшего.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что четверо игроков «СКА‑Хабаровск — 2» принимали активное участие в расследовании. Позднее президент РФС Александр Дюков написал письмо с просьбой освободить их от ответственности.

КДК аннулировал результат матча и присудил команде «СКА‑Хабаровск» поражение со счетом 0:3. Футболистам «СКА‑Хабаровск — 2» Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, игрокам «Ессентуков» Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову, а также начальнику команды «Ессентуки» Юсупу Магомедову пожизненно запретили осуществлять футбольную деятельность, передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 28-го тура Первой лиги от владикавказской «Алании». По его словам, команда проиграла из-за «одного разгильдяя».