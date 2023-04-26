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Приметы и советы

Попова предупредила об опасности распространения штамма «арктур»

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова предупредила об опасности распространения штамма «арктур»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных регионах страны, что говорит о его распространении. Об этом в среду, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У нас несколько замедлился темп снижения. Я напомню, что предыдущие три недели снижение составляло 14–16 процентов неделя к неделе. Если сравнивать, эта неделя, прошедшая — первая, когда темп снижения составил чуть меньше 10, то есть мы останавливаемся в снижении, — сообщила Попова в эфире канала «Россия 24».

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что в России все чаще фиксируются случаи заболевания штаммом «арктур». Попова подчеркнула, что этот вариант коронавирусной инфекции является самым заразным. В качестве рекомендаций для защиты от вируса она призвала чаще мыть руки и носить маску.

Попова также подчеркнула, что в России не будут вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с распространением упомянутого штамма коронавируса.

Роспотребнадзор Анна Попова Россия Коронавирус
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