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Попова рассказала, будут ли вводить дополнительные ограничения из-за штамма «арктур»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала, будут ли вводить дополнительные ограничения из-за штамма «арктур»
Фото: Администрация президента РФ

В России не будут вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с распространением штамма коронавируса «арктур». Об этом в среду, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».

— Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется, — сказала она.

Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая. По ее словам, «арктур» обладает высокой заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет.

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7397 пациентов.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

Анна Попова Россия Коронавирус
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