В России за сутки выявили 5093 новых случая коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1339 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7397 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая.

По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, существующие в России вакцины эффективны от новой инфекции.