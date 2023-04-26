В Госдуме предложили снабдить врачей средствами защиты от неадекватных пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врачам следует позволить использовать средства защиты и самообороны в случаях попытки пациента или его близких совершить нападения на медработника. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

По ее словам, за последние несколько лет наказание для лиц, которые неадекватно себя ведут по отношению к врачам, и без того было ужесточено. Однако, видимо, этих мер недостаточно, считает спикер, если прецеденты повторяются:

— В том числе Леонид Рошаль выступал за то, чтобы нарушителей, которые допускают себе вольности в отношении медработника, нападают на него или наносят увечья, наказывали жестко.

Журова считает, что теперь настало время снабдить медиков средствами защиты, которые позволили бы им защититься в опасной ситуации:

— Возникает вопрос: какие это должны быть средства защиты? Думаю, что здесь не обойтись без рекомендаций правоохранителей, которые могли бы проанализировать ситуацию и подсказать верное решение. В целом я считаю, что Минздрав вполне мог бы закупить те же шокеры или иные защитные средства, чтобы врачи могли противостоять личностям, от которых можно ожидать опасности. Разумеется, что сам медработник обязан использовать защитный элемент лишь в крайнем случае, пытаясь не навредить нападающему пациенту.

Собеседница «ВМ» отметила, что врачи со своей стороны не должны злоупотреблять такой привилегией:

— Призвание врача все-таки лечить, а не калечить. С другой стороны, законодательно разрешено использование шокеров лицами, достигшими совершеннолетия с целью самообороны, поэтому не вижу особой надобности в принятии дополнительных законов по этому поводу.

Журова также уточнила, что нужно при принятии подобных решений учитывать в том числе мнение самих медицинских работников, насколько они сами готовы к подобным проектам.

Ранее стало известно, что в Свердловской области мужчина, вызвавший для супруги врачей скорой совершил нападение на одного из фельдшеров. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медработнику городской больницы города Березовский.

После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Березовскую ЦГБ. Но от полученного ранения потерпевший вскоре скончался.