В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушения закона об иноагентах до 300 тысяч рублей

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Члены комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в нижнюю палату парламента законопроект об административном штрафе до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Об этом в среду, 26 апреля, заявил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Мы предлагаем в Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах, — сообщил Пискарев.

Он также добавил, что для обычных граждан сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, а для должностных — вдвое больше. При этом юридические лица будут обязаны выплатить штраф в 300 тысяч, передает ТАСС.

Также в Госдуме предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, уже вышедшие в эфир песни иноагентов нужно оставить, а новые — запретить.