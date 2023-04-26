Вашингтон призвал Москву вернуться в СНВ-3

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США призывают Россию возобновить участие в СНВ-3 и обсудить условия нового договора. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила руководитель национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби.

— Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора, — заявила она.

По словам Хруби, России следует начать обсуждение нового договора, который сможет ограничить количество ядерного вооружения, передает РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру Джо Байдену придется придумать грамотный встречный шаг.