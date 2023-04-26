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Музей Победы проведет выставку кукол фронтового театра

Евгений Силаев
Город
Музей Победы проведет выставку кукол фронтового театра
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 4 апреля откроет выставку «Фронтовой театр Евгения Кобытева», на которой будут представлены экспонаты музея Государственного академического центрального театра кукол (ГАЦТК) имени Образцова. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

В частности, посетители выставки смогут увидеть 10 перчаточных кукол, предположительно, переданных ГАЦТК во второй половине 1945 года. Среди них: премьер-министр Лаваль, гроссадмирал Дениц, Риббентроп, Фельдмаршал Клейст и Маршал Петэн.

— В 1944 году после страшного плена и побега из нацистского концлагеря «Хорольская яма» живописец и график Евгений Кобытев организовал на фронте самодеятельный кукольный театр политической сатиры. Почти как настоящий народный кукольник Евгений Кобытев талантливо и ярко сделал своих персонажей из папье-маше, сам выступал с ними на фронте, — рассказали в Музее Победы.

Отмечается, что выставка продлится до 2 июля.

Накануне в музее открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Среди экспонатов представлено много предметов окопного быта: алюминиевая ложка, самодельная помада, консервы, самодельная терка, складная вилка-ложка и даже бигуди из гильз.

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