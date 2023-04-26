Пресс-секретарь Зеленского сообщил о точках соприкосновения китайского и украинского мирных планов

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Украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения, при этом Киев от диалога с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, у украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся «обмен мнениями».

— Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения, — отметил Никифоров.

Он также добавил, что прежде всего это касалось вопроса неиспользования ядерного оружия и недопустимости взятия государственных ядерных объектов «в заложники». Никифоров уточнил, что с этих позиций стороны могут выстраивать контакт в дальнейшем.

Украинское руководство осознавало, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него «не ожидали никаких определенных договоренностей». Также Никифоров добавил, что давать оценку разговору пока рано, передает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.