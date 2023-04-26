Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.

— Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор, — говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский отметил, что разговор с председателем КНР был содержательным. По мнению украинского лидера, эти переговоры дадут мощный толчок в развитии отношений между двумя государствами.

— Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений, — приводит его слова РИА Новости.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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