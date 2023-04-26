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Умер народный артист России Владимир Борисов

Евгений Жуков
Общество
Умер народный артист России Владимир Борисов
Фото: vk/samaradramatheatre

Народный артист России Владимир Борисов умер на 76-м году жизни. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Самарского академического театра драмы имени Максима Горького.

Причина его смерти в настоящее время неизвестна. Прощание с артистом состоится 28 апреля, его похоронят на городском кладбище в Самаре.

Он, как подчеркивается, принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег, говорится в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Борисов служил в указанном театре с 1974 года. В труппу он пришел после завершения учебы в Театральном училище имени Щепкина в Москве.

Борисов играл в таких спектаклях, как «Униженные и оскорбленные», «Ревизор», «Записки сумасшедшего» и во множестве других.

Последней работой Борисова стала роль барона Мюнхгаузена в спектакле «Мюнхгаузен». Его премьера состоялась 14 и 15 апреля.

Помимо работы в театре, артист периодически принимал участие в съемках кинолент: «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган», «На исходе лета» и других. Наиболее широкую известность артисту принесла роль Семена Савельева в фильме «Вечный зов».

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