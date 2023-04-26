РЖД увеличили глубину продажи билетов на ряд поездов из Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) увеличил глубину продажи билетов более чем за 45 суток на ряд поездов из Москвы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Увеличиваем глубину продажи билетов еще по ряду направлений. Понимаем, как важно заблаговременно приобрести билеты в летний отпуск. Поэтому делам все возможное, чтобы они были доступны более чем за 45 суток до отправления. В ближайшее время на июнь можно будет оформить проездные документы еще на ряд поездов, — говорится в материале.

Как уточняется, глубина продажи билетов увеличена на поезда из Москвы в Выборг, Рыбинск, Санкт-Петербург, Мурманск, а также по маршрутам между другими городами, передает Telegram-канал РЖД.

Кроме того, РЖД назначит более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края. Также увеличат сообщение между Центральной Россией и Поволжьем, Черноземьем, Уралом, а также Карелией.