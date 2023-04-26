РЖД увеличили глубину продажи билетов на ряд поездов из Москвы
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) увеличил глубину продажи билетов более чем за 45 суток на ряд поездов из Москвы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Увеличиваем глубину продажи билетов еще по ряду направлений. Понимаем, как важно заблаговременно приобрести билеты в летний отпуск. Поэтому делам все возможное, чтобы они были доступны более чем за 45 суток до отправления. В ближайшее время на июнь можно будет оформить проездные документы еще на ряд поездов, — говорится в материале.
Как уточняется, глубина продажи билетов увеличена на поезда из Москвы в Выборг, Рыбинск, Санкт-Петербург, Мурманск, а также по маршрутам между другими городами, передает Telegram-канал РЖД.
Кроме того, РЖД назначит более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края. Также увеличат сообщение между Центральной Россией и Поволжьем, Черноземьем, Уралом, а также Карелией.