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РЖД запустит 800 дополнительных поездов на майские праздники

Евгений Силаев
Общество
РЖД запустит 800 дополнительных поездов на майские праздники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) назначит более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе госкомпании.

— С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов. С их учетом количество мест, которые мы предоставим пассажирам в праздничные дни, превысит три миллиона. Дополнительные составы будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, — говорится в сообщении.

Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края. Также увеличат сообщение между Центральной Россией и Поволжьем, Черноземьем, Уралом, а также Карелией.

Кроме того, будут запущены дополнительные тематические поезда. Ожидается, что пиковыми датами поездок станут 28 апреля, а также 1, 5 и 9 мая, передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Также между Москвой и Смоленском будет курсировать шестой поезд «Ласточка». Дополнительный состав будет ездить с 1 апреля по 31 октября. Он включает в себя пять комфортабельных вагонов, также приспособленных для перевозки животных и маломобильных пассажиров.

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