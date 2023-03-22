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Между Москвой и Смоленском с 1 апреля будет курсировать дополнительная «Ласточка»

Евгений Силаев
Город
Между Москвой и Смоленском с 1 апреля будет курсировать дополнительная «Ласточка»
Фото: Игорь Генералов/Вечерняя Москва

С 1 апреля между Москвой и Смоленском будет курсировать шестой поезд «Ласточка». Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Отмечается, что дополнительный поезд будет ездить с 1 апреля по 31 октября. Состав включает в себя пять комфортабельных вагонов, также приспособленных для перевозки животных и маломобильных пассажиров.

— Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть более четырех часов. В пути предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма и Гагарин, — говорится на сайте ФПК.

Также стало известно об изменении расписания поездов на участке от Поклонной до Солнечной будущего МЦД-4. Интервалы движения составов будут увеличены до 40 минут в субботу и до полутора часов в воскресенье.

Расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в период с 24 по 25 марта для проведения реконструкции инфраструктуры центрального участка МЦД-2 и подготовки к открытию МЦД-4.

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