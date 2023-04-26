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Южная Корея и США согласовали план действий в случае ядерного удара КНДР

Евгений Силаев
В мире
Южная Корея и США согласовали план действий в случае ядерного удара КНДР
Фото: Pixabay

Южная Корея получила от США гарантии использования «всех сил альянса», в том числе ядерных, в случае атомной бомбардировки со стороны КНДР. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

— Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено — прим. «ВМ») обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно, с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США, — заявил Юн Сок Ель, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне глава государства встретился со своим американским коллегой. В ходе совместной пресс-конференции Сок Ель заявил, что стороны договорились о создании «ядерной консультативной группы» с целью сдерживания КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что твердотопливная МБР «Хвасон-18» сможет значительно повысить готовность страны к ядерной контратаке. Он отметил, что противники КНДР, которые действуют в целях обострения ситуации на Корейском полуострове, теперь будут вынуждены ощутить кризис своей безопасности.

Южная Корея США КНДР Ядерное оружие
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