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Генерал Каволи пообещал вовремя предоставить ВСУ оружие для контрнаступления

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генерал Каволи пообещал вовремя предоставить ВСУ оружие для контрнаступления
Фото: gur.gov.ua

Украинское военно-политическое руководство получит западное вооружение для проведения контрнаступления вовремя. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

— Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций, — отметил американский офицер.

Кроме того, военачальник отметил, что на сегодняшний день свыше 98 процентов обещанных единиц боевой техники уже поставлены Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

Страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. После начала спецоперации Европа начала активно снабжать Украину вооружением, чем, как полагает собеседник «ВМ», нанесла своей обороноспособности мощный удар.

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