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Прокуратура обнаружила незаконно проживающих лиц в квартире дома на улице Академика Янгеля

Евгений Жуков
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Прокуратура обнаружила незаконно проживающих лиц в квартире дома на улице Академика Янгеля
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Москва, улица Академика Янгеля Карта всех событий

В квартире на улице Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное были обнаружены незаконно проживающие там лица, в том числе малолетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 26 апреля.

По словам собеседницы «ВМ», в правоохранительные органы обратились жильцы дома, указав, что в квартире, собственник которой умер несколько лет назад, проживают посторонние иностранные граждане.

Годовалый мальчик находился в сопровождении матери, а также еще одной женщины, которая на территории России находится нелегально. В квартире был зафиксирован сильный беспорядок, а у ребенка не было отдельного спального места. При этом всего в квартире обнаружено семь оборудованных спальных мест.

Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка и соблюдение его прав, а также принятие процессуального решения по статьям УК «Самоуправство» и «Организация незаконной миграции».

Еще один случай с нелегальными мигрантами произошел в подмосковных Химках. В результате рейда на стройке полиция задержала 50 человек.

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