Кадыров: Омоновцы из Чечни отправились в зону спецоперации

Фото: vk/ramzan

Отряд ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, чеченские омоновцы оснащены всем необходимым для выполнения задач в зоне спецоперации. Он пожелал им успехов, а также выразил уверенность в том, что бойцы ОМОН справятся со всей возложенной на них ответственностью.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за Артемовск. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».