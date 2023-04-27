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Вратарь «Краснодара» Сафонов впервые показал фото с новой девушкой

Ирэна Колесова
Общество
Вратарь «Краснодара» Сафонов впервые показал фото с новой девушкой
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опубликовал фотографию со своей новой девушкой Мариной Кондратюк в социальной сети. Он рассказал о новом романе в первый раз после развода с женой Анастасией.

Футболист представил свою возлюбленную фанатам, подписав фото словами: «Моя Марина, знакомьтесь».

После развода с женой осенью 2021 года, долгое время футболист ничего не рассказывал о своей личной жизни. Однако позже стало известно об отношениях Матвея Сафонова с Мариной Кондратюк.

Сам футболист длительный период не подтверждал эту информацию и решился открыться своим поклонникам только теперь. Марина Кондратюк является бывшей стюардессой и популярным стендап-комиком.

Стоит отметить, что Матвей Сафонов, кроме игры в «Краснодаре», является вратарем сборной России по футболу.

Новая девушка не так давно появилась и у Тимати. Комик Павел Воля в своем шоу на телеканале ТНТ «Шоу Воли» высказался об отношениях рэп-исполнителя, бизнесмена Тимати и его новой избранницы Валентины Ивановой. Он отметил, что на безымянном пальце девушки появилось кольцо, многие фанаты приняли это за помолвочный атрибут. Воля решил пошутить над музыкантом и сделал отсылку к прошлым отношениям Тимати.

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