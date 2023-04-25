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«Скоро появится богатая популярная разведенка»: Воля оценил союз Тимати и его возлюбленной

Полина Пашкина
Общество
«Скоро появится богатая популярная разведенка»: Воля оценил союз Тимати и его возлюбленной
Фото: YouTube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Комик Павел Воля в своем шоу на телеканале ТНТ «Шоу Воли» высказался об отношениях рэп-исполнителя, бизнесмена Тимати и его новой избранницы Валентины Ивановой. Он отметил, что на безымянном пальце девушки появилось кольцо, многие фанаты приняли это за помолвочный атрибут.

Воля решил пошутить над музыкантом и сделал отсылку к прошлым отношениям Тимати.

— Тимати сделал предложение своей женщине. Это значит, что скоро появится богатая популярная разведенка, — высказался Воля в эфире «Шоу Воли».

Ироничное замечание не помешало комику пожелать Тимати удачных и долгих отношений. Однако Воля в шутку дал напутствие рэперу продержаться в них «хотя бы до лета».

О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно в 2022 году. Несмотря на курсировавшие в конце года слухи о расставании, пара продолжает быть вместе. Иванова поделилась видео с ухаживаниями Тимати за ней в ресторане. Фанаты артиста выразили мнение, что девушка может стать последней в жизни исполнителя. Поклонники убеждены, что Тимати женится на Ивановой, особенно с учетом того, что модель понравилась маме рэпера Симоне.

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