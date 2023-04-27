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Турецкая администрация отрицает, что у Эрдогана был инфаркт

Ирэна Колесова
В мире
Турецкая администрация отрицает, что у Эрдогана был инфаркт
Фото: Администрация президента РФ

Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг слухи о том, что глава государства пережил инфаркт.

— Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности, — говорится в публикации в Twitter.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что глава государства только перенес «легкую простуду». Сам Эрдоган говорил, что это была кишечная инфекция.

Ранее президент Турции пропустил несколько публичных выступлений по медицинским рекомендациям. Предполагается, что Эрдоган подхватил желудочный грипп. Глава государства заявил, что вернется к проведению предвыборной кампании в четверг.

Тем не менее, несмотря на состояние здоровья, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в онлайн-мероприятиях, запланированных на четверг, 27 апреля. В стране состоится церемония завоза ядерного топлива на первую турецкую АЭС «Аккую».

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