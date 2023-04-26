Эрдоган после болезни примет участие в церемонии на АЭС по видеосвязи

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в онлайн-мероприятиях, запланированных на четверг. В стране состоится церемония завода ядерного топила на первую турецкую АЭС «Аккую».

Сомнения в том, что Эрдоган будет присутствовать, появились во вторник вечером. Президент давал интервью местным телеканалам, но внезапно почувствовал себя плохо и был вынужден прервать свое интервью.

В связи с этим, президент Турции заявил, что не будет присутствовать на ряде предвыборных мероприятий по совету врачей. Тем не менее, Эрдоган не станет пропускать церемонию на АЭС «Аккую» в Мерсине 27 апреля, он пообщается с ее участниками через видеоконференцию.

— Президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра примет участие в церемонии в АЭС «Аккую» в Мерсине по видеоконференции, — передал телеканал A Haber.

В торжественной церемонии в режиме онлайн примет участие и президент России Владимир Путин. Кроме того, лидеры двух стран обсудят между собой самые важные вопросы мировой повестки.« Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, работа над которой проходит при участии российской стороны..