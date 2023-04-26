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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил сегодняшнюю поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил лично турецкий лидер.

Такое решение было принято по совету лечащих врачей президента.

— Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса, — цитирует его TRT Haber.

Напомним, что Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы. После паузы Эрдоган вернулся к интервью и извинился перед зрителями, объяснив, что он заболел желудочным гриппом из-за большой предвыборной работы.

В феврале Эрдоган тоже чувствовал себя плохо, потому что заболел коронавирусом. Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции и его супруге выздоровления и крепкого здоровья.